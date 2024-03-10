Türk Takımları Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda Madalya Kazandı
2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun Gürcistan ayağında Türk kadın takımları 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Türkiye-1 takımı, Türkiye-2 takımını 2-0 yenerek şampiyon oldu.
2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun Gürcistan ayağında kadınlar kategorisinde mücadele eden Türk takımları, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bakuriani kentinde düzenlenen organizasyonun kadınlar finalinde Simge Yalçın, Merve Çelebi, Nursel Şencel ve Zeynep Dila Şahin'den oluşan Türkiye-1 takımı ile Su Şimdim, Ceylin Sayar, Sahra Yücetürk ve Petek Civan'dan oluşan Türkiye-2 takımı karşılaştı.
Türkiye-1 takımı, 15-13 ve 15-10'luk setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Turun 2. ayağı, 12-15 Mart tarihlerinde Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak.