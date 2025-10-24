Haberler

Türk Takımları Avrupa'da 3'te 3 Yaptı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, Avrupa'daki rakiplerini mağlup ederek Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasındaki konumunu güçlendirdi. Türk takımları, üst üste ikinci kez 3 galibiyet alarak, Çekya ile puan farkını korudu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı ve Samsunspor Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i mağlup etti.

Türk takımlarının Avrupa'da bu haftayı da 3 maçta 3 galibiyet ile tamamlaması Türkiye'yi UEFA ülke puan sıralamasında avantajlı konuma getirdi. Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında bu haftaya kadar 44.800 puanla 9'uncu sırada yer alıyordu. Türk takımları üst üste 2'nci kez haftayı 3'te 3 ile tamamlayarak bir üst basamağımızda yer alan Belçika ile puan farkının iyice açılmasının önüne geçti. Altımızdaki Çekya ile ise farkı koruyoruz.

PLZEN DEPLASMANI ÖNEMLİ

Türkiye UEFA sıralamasında Çekya'nın bir basamak üstünde. Fenerbahçe'nin Çek ekibi Victoria Plzen'e konuk olacak olması hem Sarı-lacivertliler açısından hem de ülkemizin açısından önemli. Fenerbahçe galibiyet alır veya puan ile dönerse 10'uncu sıradaki Çekya, 9'uncu durumdaki Türkiye'ye yaklaşamayacak.

Samsunspor turnuvadaki 3'üncü maçında Malta'nın Hamrun takımını ağırlayacak. Fenerbahçe gruptaki 4'üncü maçında maçında Çek ekibi Victoria Plzen'e konuk olacak. Galatasaray ise devler ligindeki 4'üncü maçında Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda kozlarını paylaşacak.

ÜLKELER SIRALAMASI

Listenin zirvesinde 9 takım ile mücadele eden İngiltere var.

UEFA sıralaması şöyle:

1- İngiltere 99.005

2- İtalya 87.803

3- İspanya 82.203

4- Almanya 78.402

5- Fransa 71.248

6- Hollanda 63.700

7- Portekiz 60.266

8- Belçika 56.350

9- Türkiye 46.000

10- Çekya 42.300

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
