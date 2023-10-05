Türk Takımları 2023 Avrupa Kulüpler Kupası'nda 5. Tura Yükseldi

Satrançta Arnavutluk'ta düzenlenen 2023 Avrupa Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden üç takım 5. tura yükseldi. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, THY ve Göktürk Satranç Kulübü'nün açık kategoride, Göktürk Satranç Kulübü'nün ise kadınlarda Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi. İlk 4 turda üç takımın da rakiplerini elediği ifade edildi.

Satrançta Arnavutluk'ta düzenlenen 2023 Avrupa Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden üç takım 5. tura yükseldi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, dünyanın en iyi satranç ustalarının yer aldığı şampiyonada açık kategoride Türkiye'yi son iki yılın şampiyonları THY ile Göktürk Satranç Kulübünün temsil ettiği belirtildi.

Kadınlarda da yine Göktürk Satranç Kulübünün yer aldığı ifade edildi.

İlk 4 turda üç takımın da rakiplerini elediğinin aktarıldığı açıklamada, "THY Spor Kulübü ve Göktürk Satranç Spor Kulübü takımlarımız 6 puan ve kadınlar kategorisinde yarışan Göktürk Satranç Spor Kulübü takımımız ise 5 puanla yoluna devam ediyor. Takımlarımıza 5. turda başarılar diliyoruz." denildi.