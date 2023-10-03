Türk Takımları 2. Tura Yükseldi

Satrançta Arnavutluk'ta düzenlenen 2023 Avrupa Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden üç takım da 2. tura yükselmeyi başardı. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, THY ve Göktürk Satranç Kulübü'nün Türkiye'yi açık kategoride temsil ettiği belirtildi. Kadınlarda da Göktürk Satranç Kulübü yer aldı. İlk turda üç takımın da rakiplerini elediği aktarılırken, ikinci tur maçlarının bugün TSİ 16.00'da başlayacağı kaydedildi.

Satrançta Arnavutluk'ta düzenlenen 2023 Avrupa Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden üç takım da 2. tura yükselmeyi başardı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, dünyanın en iyi satranç ustalarının da yer aldığı şampiyonada açık kategoride Türkiye'yi son iki yılın şampiyonları THY ile Göktürk Satranç Kulübünün temsil ettiği belirtildi. Kadınlarda da yine Göktürk Satranç Kulübünün yer aldığı ifade edildi.

İlk turda üç takımın da rakiplerini elediği aktarılırken, ikinci tur maçlarının bugün TSİ 16.00'da başlayacağı kaydedildi.