Türk Sutopu Takımları Avrupa Kupalarında Sınav Verecek

Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek ENKA, Galatasaray, ODTÜ (kadın ve erkek takımı) ile İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa kupalarındaki sınavları başlıyor. Türk takımlarının maç programı da açıklandı.

Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek ENKA, Galatasaray, ODTÜ (kadın ve erkek takımı) ile İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa kupalarındaki sınavları başlıyor.

Kadınlarda ODTÜ, A Grubu'ndaki ilk maçını yarın Sırbistan'da oynayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Çekya'da yapılacak B Grubu maçlarında 20-22 Ekim'de mücadele edecek.

Türkiye'yi erkeklerde de temsil edecek ODTÜ, B Grubu maçlarına yarın Belçika'da çıkacak. Galatasaray, C Grubu karşılaşmalarını İstanbul'da, ENKA ise D Grubu müsabakalarını Malta'da 20-22 Ekim'de yapacak.

Türk takımlarının organizasyondaki maç programı TSİ şöyle:

Kadınlar

A Grubu (Sırbistan):

Yarın:

22.00 ODTÜ-Zavk Mladost (Hırvatistan)

20 Ekim Cuma:

20.00 Vaterpolo Vojvodina (Sırbistan)-ODTÜ

21 Ekim Cumartesi:

10.30 City of Manchester (Büyük Britanya)-ODTÜ

22 Ekim Pazar:

10.30 VK Jadran Split (Hırvatistan)-ODTÜ

B Grubu (Çekya):

20 Ekim Cuma:

17.00 Benfica (Portekiz)-İzmir Büyükşehir Belediyespor

21 Ekim Cumartesi:

19.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Jarfalla (İsveç)

22 Ekim Pazar:

10.00 ASF Strakonice (Çekya)-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Erkekler:

B Grubu (Belçika):

Yarın:

19.00 ODTÜ-VK Banja Luka (Bosna Hersek)

20 Ekim Cuma:

12.00 Carouge Natation (İsviçre)-ODTÜ

21.30 Royal Dauphins Mouscronnois (Belçika)-ODTÜ

22 Ekim Pazar:

11.30 ODTÜ-City of Manchester (Büyük Britanya)

C Grubu (İstanbul):

20 Ekim Cuma:

19.15 Galatasaray-Sporting (Portekiz)

21 Ekim Cumartesi:

17.30 Galatasaray-Polytechnic WP (Büyük Britanya)

22 Ekim Pazar:

11.00 Galatasaray-KVP Novaky (Slovakya)

D Grubu (Malta):

20 Ekim Cuma:

19.30 ENKA-KVT Komodor (Bulgaristan)

21 Ekim Cumartesi:

10.00 ENKA-Cetus Espoo (Finlandiya)

19.30 EVK Zaibas (Litvanya)-ENKA

22 Ekim Pazar:

11.30 Valetta (Malta)-ENKA