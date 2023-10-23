Türkiye'yi temsil eden milli sporcular, Montreal'deki Dünya Kupası'nın ilk ayağında yarıştı. Furkan Akar, erkekler 1500 metre B finalinde 2. sırayı alarak genel sıralamada 9. oldu.

Türk Sürat Patencileri Montreal'deki Dünya Kupası'nda mücadele etti

Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası 2023-24 sezonunun Kanada'da düzenlenen ilk ayağı tamamlandı.

Montreal kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye'yi, 2026 Kış Olimpiyatları havuzunda yer alan milli sporcular Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci ve Muhammed Bozdağ temsil etti.

Milli sporcular, erkekler 500, 1000 ve 1500 metre yarışlarının yanı sıra erkekler 5000 metre bayrak yarışında da mücadele etti.

Erkekler 1500 metre B finalinde 2. sırayı alan Furkan, genel sıralamada 9. oldu. Furkan dışında ilk 10'a giren başka milli sporcu olmadı.

Dünya Kupası'nın 2. ayağı, 27-29 Ekim tarihlerinde yine Montreal'de yapılacak.