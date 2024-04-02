Türk Sporunun Duayen İsmi Togay Bayatlı Hayatını Kaybetti

Türk basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) eski başkanı Togay Bayatlı 85 yaşında vefat etti.

TSYD'den yapılan açıklamada, Bayatlı'nın vefat ettiği belirtilerek, "TSYD'nin 7. Genel Başkanı Togay Bayatlı'yı kaybettik. Acımız büyük, Allah rahmet eylesin." ifadesi kullanıldı.

Bayatlı'nın üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden (TGC) yapılan açıklamada da, "Uzun yıllar mesleğimize spor alanında başarıyla hizmet veren üyemiz Togay Bayatlı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Özgeçmişi

Togay Bayatlı, 20 Eylül 1938 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Bayatlı, üniversite yıllarında AIESEC (Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği) başkanlığı yaptı ve Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi seçildi.

Bir süre İstanbulspor'da futbol oynayan Bayatlı, Fenerbahçe Kulübünde yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra amatör spor faaliyetlerinin başkanlığını yaptı.

Bayatlı, 1958'de spor yazarlığına başladı ve Türkiye'nin önemli gazetelerinde çalıştı. 1981'de Dünya Spor Yazarları Birliği Yönetim Kurulu'na giren Bayatlı, dört yıl sonra asbaşkanlık görevine getirildi, 1993'te de başkanlığa seçildi. 1976'dan itibaren Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu'nda çalışan Bayatlı, 1986-1992 yılları arasında Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanlığını yaptı.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri yönetim kurulu ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi Basın ve Televizyon Komitesi'nde spor yöneticiliği görevlerini üstlenen Bayatlı, 1984 ve 1988'de Olimpiyat Basın Ataşeliği yaptı. Bayatlı ayrıca, FIFA Basın Komisyonu üyeliği ve Akdeniz Oyunları Medya Komisyonu başkanlığı görevlerini de üstlendi.

8 yıl TMOK başkanlığı yaptı

Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Sinan Erdem'in vefatının ardından 2003'te, 1989'dan beri genel sekreter olarak görev yaptığı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) başkanlığına seçilen Bayatlı, sağlık sorunları nedeniyle Nisan 2011'de görevinden ayrıldı. Bayatlı, daha sonra TMOK onursal başkanlığına getirildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Liyakat Ödülü bulunan; İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca bilen Bayatlı, evli ve iki çocuk sahibiydi.