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Türk Sporcuları Sırbistan'da Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda Temsil Edecek

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Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular Sırbistan'da düzenlenecek Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ayrıca, Belgrad'da başlayan Artistik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda da Türk sporcular madalya mücadelesi verecek.

Sırbistan'da düzenlenecek Su Sporları Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-23 Haziran tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi Hüseyin Emre Sakçı, Muhammed Yusuf Özden, Berkay Ömer Öğretir, Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin, Ela Naz Özdemir, Kuzey Tunçelli, Mert Ali Satır, Polat Uzer Turnalı, Berke Saka, Nusrat Allahverdi, Deniz Ertan, Merve Tuncel, Gizem Güvenç, atlamada ise Sude Köprülü temsil edecek.

Öte yandan yine Belgrad'da başlayan Artistik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Ece Üngör, Selin Telci, Duru Kanberoğlu, Rüya Demirkaya, Esmanur Yirmibeş, Ayda Salepçioğlu, Bade Yıldız, Deniz Kaya, Tuana Uslu, Darya Mutlu, Naz Hazal Çinkaya ve Nil Talu madalya mücadelesi verecek.

Artistik Yüzme Avrupa Şampiyonası ise 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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