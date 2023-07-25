Türk Sporcuları Çin'e Yolculuk Ediyor

Sporcu ve antrenörlerden oluşan Türk heyeti, 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'na katılmak üzere Çin'e doğru yola çıktı. Oyunlar, Chengdu kentinde düzenlenecek ve toplam 18 spor dalını kapsayacak.

Sporcu ve antrenörlerden oluşan Türk heyetinin ilk grubu, 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'na katılmak üzere Pazartesi günü İstanbul'dan Çin'in Chengdu kentine doğru yola çıktı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde 28 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Üniversite Oyunları'nda toplam 18 spor dalı yer alacak.

SES 1 (Türkçe): MEHMET GÜNAY, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı:

"Çin'deki tarihi, kültürel zenginlikleri görmek, Çinlileri biraz daha tanımak, onlarla sportif, kültürel ilişkiler kurmak bizim için önemli."

SES 2 (Türkçe): YILMAZ GÖKTEKİN, Milli artistik cimnastik takımı baş antrenörü:

"Çin, bildiğiniz üzere teknolojinin her zaman zirvesinde. Orada gidip göreceğiz. Ben yadırgamıyorum. Artık böyle şeylere açık olmamız lazım. Biz de deneyimleyerek, bunlardan istifade etmeye çalışacağız."

SES 3 (Türkçe): ŞEVVAL İLAYDA TARHAN, Atıcılık sporcusu:

"Chengdu'yu çok merak ediyorum. Pandaların şehriymiş. Özellikle pandaları gidip görmeyi çok istiyorum. Güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum aynı zamanda. Çünkü internette çok fazla şoförsüz araçlarla karşılaşıyorum. Videolarını görüyorum. Çok da merak ediyorum. İlk defa deneyimleyeceğim. Çok heyecanlıyım şu anda."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)