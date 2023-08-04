Türk Sporcuları Çin'deki Dünya Üniversite Yaz Oyunları'ndaki Dostluk ve Barış Atmosferinden Övgüyle Bahsetti

Türk sporcu kafilesi, Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda yaşanan mükemmel dostluk ve barış atmosferini övgüyle anlattı. Sporcular, Çinli yetkililer ve gönüllülerle kurdukları dostlukları ve farklı ülkelerden sporcularla olan kaynaşmayı vurguladılar. Ayrıca, Çin halkının oyunlara gösterdiği yoğun ilgiden de memnuniyetlerini dile getirdiler.

İSTANBUL, 4 Ağustos (Xinhua) -- Türk sporcu kafilesinin üyeleri, Çin'in Chengdu kentinde devam etmekte olan Dünya Üniversite Yaz Oyunları'ndaki mükemmel dostluk ve barış atmosferinden övgüyle bahsetti.

Masa tenisi oyuncusu Özge Yılmaz, "Her şeyden önce, buraya gelişimizde bizi son derece sıcak şekilde karşıladılar" dedi.

Yılmaz, Çinli yetkililer ve gönüllülerle kurduğu bağı, "Herkes dost canlısı ve samimi. Herkes son derece arkadaşça davranıyor. Bu kadar güzel bir atmosferle karşılaşacağımı beklemiyordum" ifadeleriyle tarif etti.

Sporcular arasında da iyi dostluklar kurulduğunu anlatan Yılmaz, "Farklı ülke ve bölgelerden sporcularla tanıştıkça, birbirimize broş alıp verdik. Bazen tişörtlerimizi değiştiriyoruz. Güzel bir kaynaşma yaşanıyor" diye konuştu.

Milli sporcu, bu anları ölümsüzleştirmek için herkesin birbiriyle çok sayıda selfie çekildiğini söyledi.

Çin halkının oyunlara gösterdiği yoğun ilgiden de memnun kalan Yılmaz, "Daha önce bu kadar seyircinin olduğu bir maç yapmamıştım. Dışarı çıktığımızda da herkes sporculara ve kafilelere her konuda yardımcı olmaya çalıştı" dedi.

Konaklamayla ilgili şükranlarını sunan Yılmaz, "Kalacağımız yere ulaştığımızda her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Yiyecek ve kuruyemişten pek çok hediyeye kadar her şey odalarımıza bırakılmıştı. Bu kadar ayrıntıyı düşünmelerini beklemiyordum. Gösterdikleri nezaket çok hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.

Judo takımı oyuncusu Muhammed Mustafa Koç da oyunlarda kurulan dostluk ve kültürel etkileşimlerden söz etti. Koç, "Burada birçok farklı kişiyle tanışma ve bağ kurma fırsatım oldu. İnsan bu tarz oyunlarda sadece kendi branşından değil, başka branşlardan da arkadaş ediniyor. Yeni kültürlerle karşılaştık" dedi.

Milli sporcu, "İnsanın sosyal ağı genişliyor. Bu etkileşim, en azından insanlara bakış açınızı değiştiriyor. Her zaman belirli bir konfor alanında olmak yerine, farklı bakış açıları keşfediyorsunuz. Böylelikle insanların hayata nasıl baktığını öğreniyorsunuz" diye konuştu.

Gönüllülerin sporcu ve kafilelere gösterdiği yakın ilgiden övgüyle söz eden judo takımı antrenörü Nazmi Sarıtaş, "Açılış töreninde ve üniversite oyunlarının düzenlendiği tüm spor salonlarında birçok yetkili bulunuyordu. Hepsi organizasyonun sorunsuz olması için çaba gösteriyordu. Herkes görevini yerine getiriyordu" ifadelerini kullandı.

Sarıtaş, "Oradan güzel duygularla ayrıldım. Herkes son derece dost canlısı, son derece yardımseverdi. Bizimle gönülden ilgilenen dostlar vardı. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Bizim için iyi bir deneyim oldu" diye konuştu.¦