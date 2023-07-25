Türk Sporcuları Çin'deki Dünya Üniversite Oyunları'na Katılmak İçin Yola Çıktı

Türk sporcuları ve antrenörlerinden oluşan heyet, Çin'in Chengdu kentinde düzenlenecek olan 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'na katılmak üzere İstanbul'dan yola çıktı. Türk sporcuları, Çin'in kültürel ve tarihi zenginliklerini deneyimlemek ve Çin halkıyla etkileşimde bulunmak için heyecanlı. Türkiye, 155 sporcuyla bu oyunlara katılacak ve özellikle tekvando, eskrim, okçuluk ve cimnastik dallarında iddialı. Ayrıca sporcular, Chengdu'daki yüksek teknolojili ürünleri de görmek için sabırsızlanıyor.

İSTANBUL, 25 Temmuz (Xinhua) -- Sporcu ve antrenörlerden oluşan Türk heyetinin ilk grubu, 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'na katılmak üzere Pazartesi günü İstanbul'dan Çin'in Chengdu kentine doğru yola çıktı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, Xinhua'ya verdiği demeçte, Türk sporcularının, Çin'in zengin kültürel ve tarihi geleneklerini deneyimleme konusunda heyecan duyduğunu söyledi.

Günay, "Çin'in zengin ve kadim kültürel gelenekleri ve tarihi zenginliği hakkında bilgi edinirken Çin halkıyla etkileşimde bulunmak bizim için önemli" diye konuştu.

Çin'in Üniversite Oyunları için iyi hazırlık yaptığını belirten Günay, yüksek teknoloji ve çevre dostu sistemler kullanılarak inşa edilen tesislere vurgu yaptı.

Tekvando, eskrim, okçuluk ve cimnastik dallarında iddialı olan Türkiye, 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'na 155 sporcuyla katılacak.

Türkiye'nin artistik cimnastik milli takımı baş antrenörü Yılmaz Göktekin, Üniversite Oyunları'na beş Türk cimnastikçinin katılacağını söyledi.

Göktekin, Xinhua'ya verdiği demeçte, "İyi performans sergilerlerse ilk beşe girebilirler. Ama bu tabi ki bir yarışma. En ufak bir hatayı bile affetmiyor" dedi.

Antrenör, yarışma heyecanının yanı sıra sporcuların, Chengdu'daki yüksek teknolojili yenilikçi ürünleri de görmeyi dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.

Göktekin, "Çin, bildiğiniz üzere her zaman teknolojinin ön saflarında yer alıyor. Oraya gidip göreceğiz. Bu tür şeylere (yüksek teknoloji) açık olmalıyız. Bunları deneyip yararlanmaya çalışacağız" diye konuştu.

Atıcılık sporcusu Şevval İlayda Tarhan, 2019'da Beijing'e geldiğini ve burada bir şampiyonaya katıldığını söyledi.

Tarhan, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çinliler son derece sıcak ve dost canlısı. Çin, son derece misafirperver bir ülke. Aynı zamanda gezip görülecek birçok yer var. Ayrıca çok temiz bir ülke olduğunu söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

İlk kez panda göreceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Tarhan, "Chengdu'yu çok merak ediyorum. Panda kenti olduğunu söylüyorlar. Pandaları görmek istiyorum" dedi.

31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'nın elektrikli araçlar ve robotlar gibi yüksek teknoloji özelliklerine de değinen Tarhan, bu özelliklerin tümünü çevreye faydalı ve verimli olduğunu söyledi. Tarhan, "Çok güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. Çünkü internette çok sayıda sürücüsüz araç gördüm. Videolarını izledim. İlk kez deneyimleme imkanım olacak" diye konuştu.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde 28 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Üniversite Oyunları'nda toplam 18 spor dalı yer alacak.