Türk sporcuları Çin'de madalyalar kazandı

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türk milli sporcular, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Atletizm ve tekvando branşlarında başarılı olan sporcular, Türkiye'nin madalya sayısını 7'ye çıkardı.

Çin'de devam eden 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda milli sporcular, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Atletizmde kadınlar 10 bin metre kategorisinde Yayla Kılıç Gönen gümüş, Fatma Karasu bronz madalya aldı.

Tekvando branşında ise kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel ve 67 kiloda İkra Kayır gümüş, erkekler 58 kiloda Bilal Küskü bronz madalya elde etti.

Böylece organizasyonda Türkiye'nin madalya sayısı 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7'ye çıktı.

Chengdu kentinin ev sahipliği yaptığı Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.