Türk Sporcuları Chengdu'da Unutulmaz Deneyim Yaşadı

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılan Türk sporcular, Çin'in Chengdu kentindeki deneyimlerinin unutulmaz olduğunu ifade etti. Bazı sporcular oradaki yemekleri özlerken, bazılarıysa bölge insanının sıcakkanlılığından etkilendiğini söyledi.

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Chengdu Üniversite Oyunları tesislerinin çeşitli görüntüleri

3. Chengdu'nun ve Sporcu Köyü'nün çeşitli görüntüleri

5. Chengdu'da yerel kültürü deneyimleyen sporcuların çeşitli görüntüleri

7. Chengdu'da yerel kültürü deneyimleyen sporcuların çeşitli görüntüleri

8. SES 4 (Türkçe): BERNA TUT, Wushu sporcusu

9. Chengdu Üniversite Oyunları'nın fotoğrafları

10. Chengdu'da yerel kültürü deneyimleyen sporcuların çeşitli görüntüleri

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılan Türk sporcular, Çin'in Chengdu kentindeki deneyimlerinin unutulmaz olduğunu ifade etti.

Bazı sporcular oradaki yemekleri özlerken, bazılarıysa bölge insanının sıcakkanlılığından etkilendiğini söyledi.

SES 1 (Türkçe): ALİ TEKİN, Wushu antrenörü:

"Müslümanların kullanımı için helal restoran vardı. Onun dışında Asya mutfağı vardı, Avrupa mutfağı vardı, uluslararası mutfak vardı. Yani herkes istediğini bulabildi."

SES 2 (Türkçe): BERNA TUT, Wushu sporcusu:

"Organizasyon çok kaliteliydi. Şöyle söyleyeyim, yatağımızdan tutun maça gideceğimiz saatlere kadar her şey ayarlanmıştı. Bizim yapmamız gereken ekstra hiçbir şey yoktu. Sadece maçımıza odaklanmamız gerekiyordu."

SES 3 (Türkçe): ALİ TEKİN, Wushu antrenörü:

"Çinliler sıcak bir millet. Bu manada Türklere çok yakın olduklarını gördüm. Misafire ev sahipliği yapmaktan zevk aldıklarını görebiliyorsunuz."

SES 4 (Türkçe): BERNA TUT, Wushu sporcusu:

"Biz arkadaşlarımızla dışarı çıkmıştık. Yağmur yağıyordu. Yoldan geçen bir ağabey bize şemsiyesini verdi ve 'Sizde kalsın' dedi. Çok duyguluydu bence. Bizim yerimize kendisi ıslanmayı tercih etti. 'Siz ıslanmayın' dedi."

31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 28 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Chengdu kentinde düzenlendi.

Oyunlarda 113 ülke ve bölgeden 6.500 sporcu, 18 spor dalındaki 269 müsabakada mücadele etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)