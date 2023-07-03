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Türk Sporcuları Alkışlayan Uçakta Dönüş

Türk Sporcuları Alkışlayan Uçakta Dönüş

Spor Haberleri

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 38 madalya alarak rekor kıran Türk sporcular, yurda dönüşte uçakta alkışlandı. Türk Hava Yolları'na ait TK1274 numaralı uçuş sırasında kaptan pilot, sporcuları kutladı ve yolcular büyük alkışla destek verdi. Türkiye, 9 altın, 9 gümüş, 20 bronz madalya kazanarak kendi madalya rekorunu kırdı.

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 38 madalya alarak rekor kıran Türk sporcular, yurda dönüşte uçakta alkışlandı.

Krakow'dan İstanbul'a gelen Türk Hava Yolları'na ait TK1274 numaralı uçuş sırasında kaptan pilot, yaptığı anonsla sporcuları kutladı.

Pilotun, "Polonya'da 38 madalya alarak bizi gururlandıran ve 7 sporcuyla Paris 2024 kotası alan milli sporcularımızı yürekten kutluyoruz." anonsuna yolculardan büyük alkış geldi.

Türk kafilesinin ağırlıklı olduğu uçuşta sporcular da bu jest karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

Polonya'da düzenlenen oyunlarda Türkiye, 9 altın, 9 gümüş, 20 bronz madalyayla oyunlardaki kendi madalya rekorunu kırdı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türk Hava Yolları Polonya Pilot Spor Haberler

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