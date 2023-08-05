Türk Sporcuları 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4 Madalya Kazandı

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türk sporcular, 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Tuğba Danışmaz üç adım atlamada Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz 20 kilometre yürüyüşte dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Adem Asil ise erkekler halka aletinde bronz madalya elde etti. Türkiye'nin toplam madalya sayısı 25'e yükseldi.