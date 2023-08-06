Türk Sporcuları 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 10 Madalya Kazandı

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türk sporcular 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Türkiye, yarı maratonda hem erkekler hem de kadınlarda takım halinde şampiyon oldu. Ayrıca atletizm ve kürek branşlarında da madalyalar elde edildi. Türkiye'nin toplam madalya sayısı 35'e yükseldi.

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın dokuzuncu gününde milli sporcular 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

Chengdu kentindeki organizasyonda yarı maratonda Türkiye, hem erkekler hem de kadınlarda takım halinde şampiyon oldu.

Erkekler yarı maratonda Sezgin Ataç altın, Ayetullah Aslanhan gümüş madalya elde ederken, kadınlar yarı maratonda Yayla Kılıç Gönen ikincilik, Fatma Karasu üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Atletizmde ayrıca 4x400 metre erkek bayrak takımı altın madalya alırken, kadınlar 1500 metrede Şilan Ayyıldız bronz madalyanın sahibi oldu.

Kürek branşında ise Enes Gök hafif kilo tek çifte kategorisinde şampiyonluğa ulaşırken, Aydın İnanç Şahin, Kaan Yılmaz Aydın, Ahmet Ali Kabadayı ve Ulaş Kurt'tan oluşan dört tek ekibi bronz madalya elde etti.

Türkiye böylece oyunlardaki madalya sayısını 11 altın, 12 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 35'e yükseltti.