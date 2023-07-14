Türk Sporcuları 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

Finlandiya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5 milli sporcu, finalde yarışma hakkı kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Espoo kentindeki organizasyonda ikinci gün müsabakaları gerçekleştiriliyor. Şampiyonada milli sporculardan disk atmada Özlem Becerek, üç adım atlamada Batuhan Çakır ve Mesut Bülbül, cirit atmada Esra Türkmen ve Münevver Hancı finale yükseldi. Organizasyon, 16 Temmuz Pazar günü sona erecek.