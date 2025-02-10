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Türk Sporcular Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 33 Madalya Kazandı

Türk Sporcular Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 33 Madalya Kazandı
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12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde Türk sporcular 8'i altın olmak üzere toplam 33 madalya yaptı. Antalya'da süren turnuvada 60 ülkeden 3 bine yakın sporcu mücadele ediyor.

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) üçüncü gününde Türk sporcular 8'i altın olmak üzere 33 madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu'nda 16 Şubat'a kadar sürecek olan ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda Türk tekvandocular, 8 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalya elde etti.

Turnuvanın dördüncü gününde büyük kadınlar kategorisi yarışmaları yapılacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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