Türk Sporcular Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Mücadele Etti
Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular müsabakalarını tamamladı. Hakan Akkaya 7'nci, Elke Lale Van Achterberg 8'inci ve Şenay Güner ise 28'inci sırada yer aldı.
Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcular, müsabakalarını tamamladı.
Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, organizasyonda 3 sporcuyla temsil edildi.
Milli sporcu Hakan Akkaya, flöre A kategorisinde 7'nci, epe A kategorisinde ise 11'inci oldu.
Elke Lale Van Achterberg, flöre B kategorisinde 8'inci, epe A kategorisinde 30'uncu, Şenay Güner ise kılıç A kategorisinde 28'inci, flöre A kategorisinde 30'uncu sırada yer aldı.