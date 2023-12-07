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Türk Sporcular Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Mücadele Etti

7 Aralık 2023 15:16 Son Güncelleme: 15:18 Abone Ol

Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular müsabakalarını tamamladı. Hakan Akkaya 7'nci, Elke Lale Van Achterberg 8'inci ve Şenay Güner ise 28'inci sırada yer aldı.