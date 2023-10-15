Türk Sporcular Sualtı Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Küba'da düzenlenen Sualtı 19. Dünya Fotoğraf ve 5. Dünya Video Şampiyonası'nda Türk sporcular, 2 birincilik, 3 de üçüncülük elde etti. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular dünya şampiyonu ve dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

Küba'da düzenlenen Sualtı 19. Dünya Fotoğraf ve 5. Dünya Video Şampiyonası'nda Türk sporcular, 2 birincilik, 3 de üçüncülük elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından Varadero şehrinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Organizasyonda video film kategorisinde Erkan Balk ve dalış eşi Akın Bağcılar, fotoğraf makro kategorisinde ise Eser Paşa ve dalış eşi Tolga Pat, dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada belgesel film kategorisinde Erkan Balk ve dalış eşi Akın Bağcılar, fotoğraf makro kategorisinde Eren Baştanoğlu ve dalış eşi Hakkı Togay Tanyolaç, fotoğraf geniş açı kategorisinde yine Eren Baştanoğlu ve Hakkı Togay Tanyolaç, dünya üçüncülüğü elde etti.