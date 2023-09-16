Türk sporcular Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda skeet genç erkekler kategorisinde Türk sporcular mücadele etti. İbrahim Akgürcü 22., Muhammet Seyhun Kaya 31. ve Ahmet Baran ise 35. sırada yer aldı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'na skeet genç erkekler müsabakalarıyla devam edildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, skeet genç erkekler kategorisinde milli sporculardan İbrahim Akgürcü, 115 puanla 22. oldu.

Aynı kategoride Muhammet Seyhun Kaya 111 puanla 31'inci, Ahmet Baran ise 110 puanla 35. sırada yer aldı.