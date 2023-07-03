Türk Sporcular Moldova'da 5 Madalya Kazandı

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk milli sporcular, 5 madalya kazandı. Kadınlar 15 yaş altı kategorisinde Gizem Ağaç altın ve gümüş madalya, erkekler 15 yaş altı kategorisinde Muammer Kurt bronz madalya, Beytullah Öztürk ise gümüş madalya elde etti.