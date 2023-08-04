Türk sporcular masa tenisinde bronz madalya kazandı

CHENGDU, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda, masa tenisi erkekler çiftler kategorisi yarı final maçında Çinli rakipleri Xu Yingbin ve Xue Fei ile mücadele eden Türk sporcular İbrahim Gündüz (solda) ve Abdullah Yiğenler, 4 Ağustos 2023.

Gündüz ve Yiğenler, kategoride Çinli Zhou Kai ve Liu Dingshuo ile bronz madalyayı paylaştı. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)¦