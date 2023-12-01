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Türk Sporcular Manchester'da Madalyalar Kazandı

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Manchester'da düzenlenen Para Tekvando Grand Prix Finali'nde Türk milli sporcular, biri altın olmak üzere toplam 3 madalya kazandı. Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke şampiyonluğa ulaşırken, erkekler +80 kiloda Mehmet Sami Saraç bronz madalya aldı. Kadınlar 57 kiloda ise Gamze Gürdal gümüş madalyanın sahibi oldu.

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Para Tekvando Grand Prix Finali'nde mücadele eden milli sporcular, biri altın 3 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren son organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil etti.

Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke şampiyonluğa ulaştı. Erkekler +80 kiloda yarışan Mehmet Sami Saraç da bronz madalya aldı.

Kadınlar 57 kiloda ise Gamze Gürdal gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Spor

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