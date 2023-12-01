Haberler ›› Spor ›› Türk Sporcular Manchester'da Madalyalar Kazandı

Türk Sporcular Manchester'da Madalyalar Kazandı

1 Aralık 2023 23:57 Son Güncelleme: 23:58 Abone Ol

Manchester'da düzenlenen Para Tekvando Grand Prix Finali'nde Türk milli sporcular, biri altın olmak üzere toplam 3 madalya kazandı. Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke şampiyonluğa ulaşırken, erkekler +80 kiloda Mehmet Sami Saraç bronz madalya aldı. Kadınlar 57 kiloda ise Gamze Gürdal gümüş madalyanın sahibi oldu.