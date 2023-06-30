Türk Sporcular Fransa'da Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Başarıya Ulaştı

Fransa'da düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş, bir de en iyi grand teknik yapan sporcu ödülü kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Nice şehrinde yapılan şampiyonanın 3. ayağında Türk sporcular büyük başarı elde etti.

Fransa'da düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş, bir de en iyi grand teknik yapan sporcu ödülü kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nice şehrinde yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nın 3. ayağında Türkiye'yi temsil eden sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 1 grand teknik ödülünün sahibi oldu.

Madalya kazanan ay-yıldızlı sporcular şu şekilde:

Kadınlar:

50 kiloda Emine Çataloğlu, altın

Erkekler:

70 kiloda Yunus Coşkun, gümüş

90 kiloda Mahmut Özkaya, gümüş madalya ve en iyi grand teknik yapan sporcu ödülü

+90 kg Fatih Yaşarlı, altın ?