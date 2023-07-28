Türk Sporcular EYOF'ta Madalyalar Kazandı

Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF), Türk milli sporcular bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı. İbrahim Tataroğlu judoda altın madalya, Yasir Kuduban yüksek atlama ve Tuncer Berk Ertürk ise 400 metre karışıkta gümüş madalya elde etti. Ahmet Mete Boylu ise 200 metre serbest stilde bronz madalya aldı.