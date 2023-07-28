Türk Sporcular EYOF'ta Madalyalar Kazandı
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Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF), Türk milli sporcular bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı. İbrahim Tataroğlu judoda altın madalya, Yasir Kuduban yüksek atlama ve Tuncer Berk Ertürk ise 400 metre karışıkta gümüş madalya elde etti. Ahmet Mete Boylu ise 200 metre serbest stilde bronz madalya aldı.
Slovenya'nın Maribor kentinde devam eden 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli sporcular bir altın, iki gümüş, bir bronz madalya kazandı.
Organizasyonda Türkiye'yi judoda erkekler +90 kiloda temsil eden İbrahim Tataroğlu, finalde Azerbaycan'dan Ramazan Ahmadov'u ippon ile mağlup ederek altın madalya elde etti.
Milli atlet Yasir Kuduban, erkekler yüksek atlama finalinde 2,09 metrelik atlayışıyla, milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk de erkekler 400 metre karışıkta 4: 24.94'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli yüzücülerden Ahmet Mete Boylu ise erkekler 200 metre serbest stilde 1: 51.80'lik derecesiyle bronz madalya aldı.