Haberler ›› Spor ›› Türk Sporcular Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonasında Başarıya Ulaştı

Türk Sporcular Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonasında Başarıya Ulaştı

Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular, serbest stilde altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı. Osman Önder ve Mustafa Başdemir altın madalya, Ali İmamoğlu ve Ahmet Bilici gümüş madalya, Nazmi Kahveciler ve Mustafa Bayram ise bronz madalya elde etti.