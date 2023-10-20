Türk Sporcular Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonasında Başarıya Ulaştı
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Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular, serbest stilde altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı. Osman Önder ve Mustafa Başdemir altın madalya, Ali İmamoğlu ve Ahmet Bilici gümüş madalya, Nazmi Kahveciler ve Mustafa Bayram ise bronz madalya elde etti.
Yunanistan'ın Loutraki kentinde devam eden Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası başladı.
Türk sporcular serbest stilde ikişer altın, gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda 78 kiloda Osman Önder ve 130 kiloda Mustafa Başdemir altın madalya kazanırken, 100 kiloda Ali İmamoğlu ve Ahmet Bilici gümüş madalya elde etti. 100 kiloda Nazmi Kahveciler ve 130 kiloda Mustafa Bayram ise şampiyonayı bronz madalya ile noktaladı.
Şampiyona 22 Ekim Pazar günü sona erecek.