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Türk sporcular Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 11 madalya kazandı

Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası sona erdi. Türk güreşçiler, serbest stilde 6 madalya (2 altın, 2 gümüş, 2 bronz) ve grekoromende ise 5 madalya (3 gümüş, 2 bronz) elde etti. Altın madalya kazanan isimler, 78 kiloda Osman Önder (55-60 yaş kategorisi) ve 130 kiloda Mustafa Başdemir (45-50 yaş) oldu.