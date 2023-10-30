Türk Sporcular Dünya Gençler ve Yıldızlar IQ Foil Yelken Şampiyonası'nda Başarılı
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Türk sporculardan Rüya Uğurlu 2'nci, Ece Melis Baş ise 3'üncü olarak Dünya Gençler ve Yıldızlar IQ Foil Yelken Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergiledi.
Dünya Gençler ve Yıldızlar IQ Foil Yelken Şampiyonası'na 15 yaş altı kadınlar kategorisinde katılan Türk sporculardan Rüya Uğurlu 2'nci, Ece Melis Baş ise 3'üncü oldu.
Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Cadiz kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.
15 yaş altı kadınlar kategorisinde yarışan Urla Deniz Kulübü sporcuları Rüya ve Ece Melis, podyuma çıkma başarısı gösterdi.
Kaynak: AA / Spor