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Türk Sporcular Dünya Gençler ve Yıldızlar IQ Foil Yelken Şampiyonası'nda Başarılı

Türk sporculardan Rüya Uğurlu 2'nci, Ece Melis Baş ise 3'üncü olarak Dünya Gençler ve Yıldızlar IQ Foil Yelken Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergiledi.