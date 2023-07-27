Türk Sporcular Çin'e Yola Çıktı

Türkiye'nin 105 sporcu ve antrenörden oluşan ikinci sporcu kafilesi, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılmak üzere Çin'in Chengdu kentine doğru yola çıktı.

İSTANBUL, 27 Temmuz (Xinhua) -- Türkiye'nin 105 sporcu ve antrenörden oluşan ikinci sporcu kafilesi, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılmak üzere Çarşamba günü İstanbul'dan Çin'in Chengdu kentine doğru yola çıktı.

Yolculuk öncesinde İstanbul Havalimanı'nda Xinhua'ya konuşan sporcular, Çin'in Üniversite Oyunları için çevre dostu yüksek teknoloji özellikleri geliştirip kullanmadaki başarılarından övgüyle bahsetti.

Milli tekvando takımı teknik direktörü Ali Şahin, "Bu özellikleri etkileyici ve heyecan verici bulacağımdan eminim. Çok hoş bir yolculuk olacak" dedi.

Teknik direktör, Çin'in düşük karbon emisyonlu yeşil enerji alanlarındaki atılımlarını vurguladı.

"Yeşil enerjilerin kullanılması çok güzel, birçok faydası var. Bu kullanım Çin'de hızla artıyor" diyen Şahin, dünya küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini hissederken böyle bir başarı gösterilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Şahin, "İnsanlık, dünyanın bu güzel anını korumaya çalışıyor. Çin'in başarıları, bu yönde çok yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Şahin'e benzer şekilde, tekvando antrenörü Şakir Bezci de Üniversite Oyunları'nın spor tesislerinde kullanılan yüksek teknolojili özelliklerin ve çevre dostu sistemlerin, dünya için mükemmel gelişmeler olduğunu belirtti.

Bezci, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Doğayla uyumlu gelişmeler söz konusu olduğunda daha temiz ve daha güzel bir yaşamın bizleri beklediğini düşünüyorum" dedi.

Tekvando dünya şampiyonu Hakan Reçber de Üniversite Oyunları sırasında kültürlerin bir araya gelmesiyle ilgili heyecan duyduğunu vurguladı.

Reçber, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çin, farklı uluslardan insanları bir araya getiriyor. Elbette ki maç yapsak ve orada birbirimizle yarışsak da dostluğumuz devam ediyor. Yurtdışından birçok arkadaşım var" dedi.

Yarışların herkesin bir araya gelip sosyalleşmesi için mükemmel bir fırsat sunduğunu düşünen Reçber, daha önce arkadaş olduğu Çinli sporcuları yeniden göreceği için de heyecanlı.

Reçber, "Çinliler çok tatlı. Son derece dost canlısı ve çok anlayışlılar" diye ekledi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde 28 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Üniversite Oyunları'nda toplam 18 spor dalı yer alacak. Türkiye oyunlara 155 sporcudan oluşan bir heyetle katılacak.