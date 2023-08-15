Türk Sporcular Çin'deki Yaz Oyunlarından Memnun Ayrıldı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın kapanış töreninde yapılan havai fişek gösterisi, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)

Wushu antrenörü Ali Tekin, "Çin halkı sıcakkanlı bir millet. Misafir ağırlamaktan memnuniyet duyuyorlar" dedi.

İSTANBUL, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılan Türk sporcular, organizasyona, yemeklere ve Çin halkının içtenliğine dair unutulmaz anılarını paylaştı.

Organizasyonun her bakımdan mükemmel olduğunu söyleyen Wushu antrenörü Ali Tekin, böyle bir etkinlik düzenledikleri için Çinlilere teşekkür etti.

Xinhua'ya konuşan Tekin, altyapı ve hizmetlerin mükemmel olduğunu belirterek, "Son derece başarılı buldum. Türkiye ve muhtemelen diğerleri adına konuşuyorum, çünkü herkes organizasyonu çok başarılı buldu" ifadelerini kullandı.

Tekin'e göre organizasyonun en etkileyici özelliklerden biri de yemeklerin, sporcuların farklı damak zevklerine göre ayarlanmış olmasıydı.

Tekin, "Müslümanların kullanımı için helal restoran vardı. Onun dışında Asya mutfağı, Avrupa mutfağı ve uluslararası mutfak da vardı. Yani herkes istediğini bulabildi" dedi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler atletizm 4x400 metre bayrak yarışı finalinde altın madalya kazanarak kutlama yapan Türk milli takımı, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Antrenör, Çinlilerin dostluk ve misafirperverliğini asla unutmayacağını dile getirdi.

"Çin halkı sıcakkanlı bir millet. Misafir ağırlamaktan memnuniyet duyuyorlar" diyen Tekin, Çinli bir lise öğrencisinin gösterdiği yüce gönüllü dostluğu keyifle anımsadı.

Türk takımı bir alışveriş merkezinde dolaşırken, Çinli liseli genç yanlarına gelerek onlarla birlikte yürüyüp yürüyemeyeceğini sormuş.

Tekin, "Liseli kardeşimiz İngilizce konuşarak bizi farklı yerlerde gezdirdi. Onun adresini aldık, ona kendi adreslerimizi verdik ve Türkiye'ye davet ettik. Eğer gelirse onu burada ağırlayacağım. Benim de küçük bir oğlum var. Kısacası, bahsettiğimiz kardeşlik sadece sporcular arasında değil, sporcularla bölgedeki herkes arasında kuruldu" dedi.

Oyunların kalitesinden övgüyle bahseden Wushu sporcusu Berna Tut, "Her şeyi düşünmüşler. Uyku saatlerimizden oyunlara kadar her detay mükemmel şekilde organize edilmişti. Bizim ekstra bir şey yapmamız gerekmedi. Sadece müsabakalara odaklanmamız yeterliydi" dedi.

Tut'un da Çinlilerle unutulmaz anıları olmuş. Sporcu, "Arkadaşlarımızla dışarı çıkmıştık. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyordu. Yoldan geçen Çinli bir adam bize şemsiyesini verdi ve 'Sizde kalsın' dedi" şeklinde konuştu.

"Benim için çok dokunaklı bir andı. Bizim için kendisi ıslanmayı göze aldı" diyen Tut, Çin halkının misafirperverliğini hiçbir zaman unutmayacağını sözlerine ekledi.