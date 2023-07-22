Türk Sporcular Çin'deki Üniversite Yaz Oyunlarına Hazırlanıyor

Çin'de düzenlenecek olan 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılacak Türk sporcular heyecanla bekliyor. Oyunlarda toplam 18 spor dalı yer alacak ve Türkiye 155 sporcuyla temsil edilecek.

İSTANBUL, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de düzenlenecek 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları yaklaşırken Türk sporcuların heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde 28 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Üniversite Oyunları'nda toplam 18 spor dalı yer alacak.

Üniversite Oyunları'nda Haliç Üniversitesi'ni temsil edecek 24 yaşındaki milli atlet Abdullah Tuğluk, 3.000 metre engelli koşuda madalya bekliyor. Çin'e ilk kez gidecek olan Tuğluk, İstanbul Cebeci Spor Kompleksi'nde antrenman yapmaya hazırlanırken heyecanına engel olamıyor.

Xinhua'ya konuşan Tuğluk, "Şu anki duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. Döndüğümde Çin'le ilgili gerçek izlenimlerimi ve deneyimlerimi aktarmak isterim ama şu anda bunları ifade edemiyorum" dedi.

Genç atlet özellikle spor tesislerindeki otonom araçlar gibi ileri teknolojileri merak ediyor.

Tuğluk, "Teknolojinin kapsamlı bir şekilde uygulandığı bir yarışma olacak. Bunun için sabırsızlanıyorum. Büyük bir etkinlik için hazırlanıyorlar. Bize bu mesajı gönderiyorlar" diye konuştu.

Milli okçu Samet Ak, Çin'in teknolojiyi tamamen kucaklayan son derece gelişmiş bir ülke olduğunu ve oyunlarda çok sayıda teknoloji harikasıyla karşılaşmayı beklediğini belirtti. Ak, "Kafeterya, yarışma alanı ya da antrenman sahası gibi beni istediğim yere yönlendirebilecek bir robotla karşılaşırsam hiç şaşırmam" dedi.

Ak, Çin'in bir yandan teknolojiyi insan sağlığı ve refahı için kullanıp geliştirirken diğer yandan da doğayla uyum sağlama, çevreyi koruma ve karbon ayak izini azaltma konusundaki kararlılığını takdir ediyor.

Ak, "Bence Çin, bunu son derece iyi başarıyor" ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi'nden milli cimnastikçi Adem Asil de Çin'e yapacağı ilk yolculuk konusunda oldukça heyecanlı.

Asil, Xinhua'ya verdiği sanal röportajda, "Çin'deki her şeyi olağanüstü merak ediyorum. Ülke, yemekler, gelenekler, içecekler... Orada deneyimleyeceğim her şey beni büyülüyor. Büyüleyici bir ülke olduğunu söylüyorlar. Göreceğiz" dedi.

"Her şeyin olağanüstü, son derece şaşırtıcı olacağına inanıyorum" diyen Asil, pandaları ve hotpot yemeğiyle ünlü Chengdu'ya dikkat çekti. Asil, "Hepimizi canlı bir atmosfer bekliyor" diye konuştu.

Türkiye oyunlara 155 sporcudan oluşan bir heyetle katılacak.