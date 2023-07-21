Türk Sporcular Çin'deki Üniversite Oyunlarına Heyecanla Hazırlanıyor

31. FISU Dünya Üniversite Oyunları, 28 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Çin'in güneybatısındaki Chengdu şehrinde düzenlenecek.

Birçok Türk sporcu öğrenci, Çin'de yüksek teknolojili bir üniversite oyunları deneyimi yaşamak için sabırsızlandıklarını söyledi.

SES 1 (Türkçe): SAMET AK, Sporcu öğrenci:

"Teknoloji, Çin'de çok gelişmiş bir şey. Çin teknolojiyi sonuna kadar kullanan bir ülke. Yani göreceklerim için şaşıracağımı düşünmüyorum. Çok fazla teknolojik şeyler göreceğimi biliyorum, umuyorum. İnşallah güzel bir deneyim olur benim için. Belki de oraya gittiğim zaman, yemekhane, antrenman sahası, yarışma alanı gibi gitmek istediğim bir yeri tarif edecek bir robot karşıma çıkarsa şaşırmayacağımı düşünüyorum."

24 yaşındaki Abdullah Tuğluk, Çin'e yapacağı ilk seyahat için çok heyecanlı olduğunu ve etkinlikte 3.000 metre engelli koşuda madalya kazanmayı umduğunu söyledi.

SES 2 (Türkçe): ABDULLAH TUĞLUK, Sporcu öğrenci:

"Ben de uzun zamandır takip ediyorum sosyal medya hesaplarında, çok büyük bir organizasyon düzenleyecekler. Yani onun mesajını verdiler bize. Şoförsüz araçlar bizi getirip götürecek. Son teknoloji sahalarda... Etkinlik kapsamındaki her şeyde seferberlik ilan edilmiş Çin'de şu an. Çok büyük bir organizasyon yapmayı planlıyorlar. Ben de ilk defa böyle büyük ve üst düzey bir organizasyona katılacağım. Teknolojinin tamamen kullanıldığı bir müsabaka olacak. Ben de merakla bekliyorum, çok heyecanlıyım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)