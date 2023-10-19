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Türk Sporcular Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türk milli sporcular 2'si altın olmak üzere toplam 7 madalya elde etti. Erkekler 148 santimetrede Utku Kap ve kadınlar 156 santimetrede Didar Efsa Karayel altın madalya kazandı.