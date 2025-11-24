Türk Sporcular Avrupa Muaythai Şampiyonası'ndan 17 Madalya ile Döndü

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nı Türk sporcular 4 altın, 5 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 17 madalya ile tamamladı.

Başkent Atina'da yapılan ve 35 ülkeden toplamda 528 sporcunun yarıştığı organizasyon, bugünkü final müsabakalarının ardından sona erdi.

Şampiyonanın elite büyükler kategorisinde yarışan Türk sporculardan 51 kiloda Cihan Doğu, 60 kiloda Utku Mete Yağcı ve kadınlar 67 kiloda Halime Eke altın madalya kazandı.

86 kiloda mücadele veren Şahan Samet Bodur, 54 kiloda Ferizan Gocuk, kadınlar 45 kiloda Gamze Korkmaz, 54 kiloda Nefise Delikurt, +75 kiloda Zeliha Nur Kamaç ise gümüş madalya elde etti.

Organizasyonda +91 Özgür Özpolat, 63,5 kiloda Umut Başak Karabulut, 81 kiloda Doğukan Kocatürk, kadınlar 51 kiloda Fatma Çeken, 63,5 kiloda Elif Keskin, 71 kiloda Hatice Öksüz ve 75 kiloda Selver Aktürk bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, takımlar sıralamasında zirvede yer alırken Finlandiya ikinci, Ukrayna ise üçüncü oldu.

23 yaş altı kategorisinde dün kazanılan 1 altın ve 1 bronz madalya ile birlikte Türk sporcular, organizasyonu toplamda 17 madalya ile tamamladı.

Şampiyonada final müsabakalarını Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, Avrupa ve Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ile birlikte izledi.

Şampiyona ödül töreninin ardından sona erdi.