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Türk Sporcular Avrupa Karate Şampiyonası'nda Zirvede

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Türk sporcular, Avrupa Karate Şampiyonası'nda kazandıkları 3 altın ve 7 bronz madalyayla takım sıralamasının zirvesinde yer aldı. Milli sporcuların başarılarıyla Türkiye, Almanya ve Hırvatistan'ın önünde birinci oldu.

Türk sporcular, kazandıkları 3 altın ve 7 bronz madalyayla Avrupa Karate Şampiyonası'nda takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen organizasyonda 3 altın ve 7 bronz madalya elde eden ay-yıldızlılar, Almanya (3 altın, 2 bronz) ve Hırvatistan'ın (3 altın, 1 bronz) önünde birinci oldu.

2024 Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın

Erkekler kata: Ali Sofuoğlu.

Kadınlar kata: Dilara Bozan.

Erkekler kata takım: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir.

Bronz

Kadınlar kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt.

Kadınlar kumite 55 kilo: Tuba Yakan.

Kadınlar kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen.

Erkekler kumite 60 kilo: Eray Şamdan.

Erkekler kumite 75 kilo: Enes Bulut.

Kadınlar kumite takım: Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok.

Kadınlar kata takım: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya, Elif Karaboğa.

Kaynak: AA / Spor

Avrupa Karate Şampiyonası Hırvatistan Almanya Türkiye Milli Takım Spor Güncel Haberler

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