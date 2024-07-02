Üye Girişi
Haberler

Türk Sporcular Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 2 Altın ve 1 Bronz Madalya Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Türk sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Berk Yavuzarslan erkekler 400 metre çift palette bronz madalya alırken, Adasu Ramazanoğlu kadınlar 400 metre su üstünde Avrupa gençler şampiyonu oldu. Türkiye, madalya sıralamasında 6'ncılığı elde etti.

Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, 11 ülkenin katılımıyla Litvanya'nın Klaipeda kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Berk Yavuzarslan, 3 dakika 30.81 saniyelik süresiyle erkekler 400 metre çift palette, Adasu Ramazanoğlu da 3 dakika 21.59 saniyelik zamanıyla kadınlar 400 metre su üstünde Avrupa gençler şampiyonu oldu.

Erkekler 200 metre çift palet kategorisinde de yarışan Berk, 1: 39.40'lık derecesiyle bronz madalya aldı.

Bu sonuçlarla Türkiye, madalya sıralamasında 6'ncılığı elde etti.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Spor Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Bakmadan Geçme

Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu nerede görüntülendi? Klima zararlı mı? Klimanın insan sağlığına etkileri neler? Klimanın zararları nelerdir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu? Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi ne zaman ve ne için söyleriz? Kelime-i şehadet ve Kelime-i tevhid ne demek? Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı neden ertelendi? Mide yanması neden olur? Mide yanması nedir ve tedavileri nelerdir? Mide yanması belirtileri! Avusturya- Türkiye maçı bilgileri! Avusturya- Türkiye maçı nasıl izlenir? Canlı ve şifresiz izleme linki! TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI? Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi nedir? 20 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman? 20 bin öğretmen ataması mülakatları nasıl olacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama ekranı! ABD seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimi hangi tarihte? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kim? Ters Yüz 3 ne zaman çıkacak? Inside Out (Ters Yüz) 3 ne zaman vizyona girecek, vizyon tarihi belli mi? TRT 1 frekans bilgileri güncelleme nasıl yapılır? TRT 1 frekans numarası kaç? Y kuşağı hangi yıllara ait, özellikleri neler? Y kuşağı kimler oluyor?
Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek

Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title