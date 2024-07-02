Türk Sporcular Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 2 Altın ve 1 Bronz Madalya Kazandı
Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Türk sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Berk Yavuzarslan erkekler 400 metre çift palette bronz madalya alırken, Adasu Ramazanoğlu kadınlar 400 metre su üstünde Avrupa gençler şampiyonu oldu. Türkiye, madalya sıralamasında 6'ncılığı elde etti.
Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, 11 ülkenin katılımıyla Litvanya'nın Klaipeda kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.
Berk Yavuzarslan, 3 dakika 30.81 saniyelik süresiyle erkekler 400 metre çift palette, Adasu Ramazanoğlu da 3 dakika 21.59 saniyelik zamanıyla kadınlar 400 metre su üstünde Avrupa gençler şampiyonu oldu.
Erkekler 200 metre çift palet kategorisinde de yarışan Berk, 1: 39.40'lık derecesiyle bronz madalya aldı.
Bu sonuçlarla Türkiye, madalya sıralamasında 6'ncılığı elde etti.