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Türk Sporcular Altın ve Gümüş Madalya Kazandı

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Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası'nda Türk kadın sporcular Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar altın ve gümüş madalya kazandı.

Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca (P2) SH1 kategorisinde yarışan milli sporculardan Aysel Özgan altın, Ayşegül Pehlivanlar ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar 10 metre havalı tabanca (P2) SH1 müsabakaları yapıldı.

Elemelerde Ayşegül 2'nci, Aysel de 4. sırayı alarak finale çıktı. Final atışlarında Aysel, 234,9 puanla altın, Ayşegül ise 231,3 puanla gümüş madalyaya uzandı.

Kaynak: AA / Spor

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