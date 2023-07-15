Üye Girişi
Haberler

Türk Sporcular Altın ve Bronz Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Finlandiya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular Ali Eren Ünlü yüksek atlamada altın madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Espoo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ali Eren, yüksek atlamada 2.22'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya elde etti. Üç adım atlamada ise Batuhan Çakır, 16.16'lık derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Finlandiya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular Ali Eren Ünlü yüksek atlamada altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Espoo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ali Eren, yüksek atlamada 2.22'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya elde etti.

Üç adım atlamada ise Batuhan Çakır, 16.16'lık derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Ali Eren Atletizm Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title