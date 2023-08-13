Üye Girişi
Haberler

Türk Sporcular Almanya'da Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Almanya'da düzenlenen Grand Prix of Germany Güreş Turnuvası'nda Türk sporcular Burhan Akbudak altın, Enes Başar ise bronz madalya elde etti.

Almanya'da düzenlenen özel bir turnuvada mücadele eden milli sporculardan Burhan Akbudak altın, Enes Başar ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dortmund kentinde düzenlenen Grand Prix of Germany Güreş Turnuvası'nda grekoromen stilde Türk sporcular Burhan Akbudak ile Enes Başar yarıştı.

Turnuvada Burhan Akbudak altın, Enes Başar ise bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Burhan Akbudak enes başar Almanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title