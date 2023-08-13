Türk Sporcular Almanya'da Madalya Kazandı

Almanya'da düzenlenen Grand Prix of Germany Güreş Turnuvası'nda Türk sporcular Burhan Akbudak altın, Enes Başar ise bronz madalya elde etti.

Almanya'da düzenlenen özel bir turnuvada mücadele eden milli sporculardan Burhan Akbudak altın, Enes Başar ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dortmund kentinde düzenlenen Grand Prix of Germany Güreş Turnuvası'nda grekoromen stilde Türk sporcular Burhan Akbudak ile Enes Başar yarıştı.

Turnuvada Burhan Akbudak altın, Enes Başar ise bronz madalya kazandı.