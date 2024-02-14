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Türk Sporcular 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 7 Madalya Kazandı

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11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın altıncı gününde Türk sporcular olimpik puan da veren büyük bayanlar kategorisinde 2'si altın 7 madalya kazandı. Turnuvada toplamda 60 ülkeden 1900 civarında sporcu mücadele ediyor.

11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın altıncı gününde Türk sporcular olimpik puan da veren büyük bayanlar kategorisinde 2'si altın 7 madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı ve 14 Şubat'ta sona erecek turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 civarında sporcu mücadele ediyor. Turnuvanın altıncı gününde büyük bayanlar kategorisinde müsabakalar yapıldı. Toplam 8 sıklette yapılan müsabakalarda, Türk sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak toplam 7 madalya kazandı. Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın: Emine Gögebakan (46 kg), Elif Sude Akgül (49 kg)

Gümüş: Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kg)

Bronz: Fatma Keleş (46 kg), Aleyna Demir (49 kg), Şahsenem Bağator (62 kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kg)

Turnuvanın son gününde büyük erkeklerde müsabakalar yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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