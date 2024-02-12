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Türk Sporcular 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 24 Madalya Kazandı

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11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın beşinci gününde Türk sporcular genç erkekler kategorisinde 7'si altın 24 madalya kazandı. Turnuvada toplamda 60 ülkeden 1900 civarında sporcu mücadele ediyor.

11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın beşinci gününde Türk sporcular genç erkekler kategorisinde 7'si altın 24 madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı ve 14 Şubat'ta sona erecek turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 civarında sporcu mücadele ediyor. Turnuvanın beşinci gününde genç erkeklerde müsabakalar yapıldı. Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda, Türk sporcular 7 altın, 3 gümüş ve 14 bronz olmak toplam 24 madalya kazandı.

Turnuvanın altıncı gününde büyük bayanlarda müsabakalar yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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