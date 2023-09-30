Türk Sporcudan Altın Madalya: Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası
Sırbistan'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcu Derin Toparlak, 5000 metre açık su yarışında altın madalya kazandı.
Sırbistan'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk takımı, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonu Derin Toparlak'ın kazandığı 1 altın madalya ile tamamladı.
Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, 28 Eylül'deki yapılan 5000 metre açık su yarışında rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi olmuştu.
Kaynak: AA / Spor