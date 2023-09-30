Türk Sporcudan Altın Madalya: Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

Sırbistan'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk takımı, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonu Derin Toparlak'ın kazandığı 1 altın madalya ile tamamladı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, 28 Eylül'deki yapılan 5000 metre açık su yarışında rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi olmuştu.