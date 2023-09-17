Türk Sporcu Tahsin Özgür Ironman Yarışlarında İkinci Oldu

Türk sporcu Tahsin Özgür, İtalya'da düzenlenen Ironman yarışlarında erkekler yüksek yaş grupları kategorisinde ikinci oldu. Yarışta 02:59:16'lık derecesiyle başarılı bir performans sergileyen Özgür, genel sıralamada ise 19. oldu.