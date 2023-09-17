Türk Sporcu Tahsin Özgür Ironman Yarışlarında İkinci Oldu
Türk sporcu Tahsin Özgür, İtalya'da düzenlenen Ironman yarışlarında erkekler yüksek yaş grupları kategorisinde ikinci oldu. Yarışta 02:59:16'lık derecesiyle başarılı bir performans sergileyen Özgür, genel sıralamada ise 19. oldu.
Türk sporcu Tahsin Özgür, katıldığı Ironman (Demir Adam) yarışlarında erkekler yüksek yaş grupları 40-44 kategorisinde ikinci oldu.
İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Tahsin Özgür, 02: 59: 16'lık derecesiyle ikinci sırada yer aldı. Milli sporcu, yüksek yaş grupları genel sıralamada ise 19'unculuk elde etti.
Yüksek yaş gruplarında birincilik ise 02: 55: 12'lik süresiyle Alman Tom Hohenadl'ın oldu.
Kaynak: AA / Spor