Türk Sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Çin'deki Wushu Turnuvasında Büyük Alkış Topladı

Türk sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Çin'in Chengdu şehrinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'ndaki Wushu turnuvasında erkekler Daoshu kategorisinde yarışarak büyük alkış topladı. Akyüz, dövüş sanatlarına olan ilgisini ve Çin kültürüne olan hayranlığını anlattı.

CHENGDU, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'ndaki Wushu turnuvasında erkekler Daoshu kategorisinde yarışan Türk sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Chengbei Spor Salonu'nda büyük alkış topladı.

"Çince adım Li Xiaolong, tıpkı Kung Fu yıldızı Bruce Lee'nin Çince adı gibi" diyen Erbakan, yaklaşık 15 yıldır dövüş sanatlarıyla uğraştığını belirtti.

Türkiye'deki Doğuş Üniversitesi'nde öğrenci olan 21 yaşındaki Akyüz, 2009 yılından bu yana dövüş sanatlarında kendini geliştirmek için Çin'in birçok kentine gittiğini anlattı.

Akyüz henüz küçük bir çocukken, Çin'in Hebei eyaletinin Shijiazhuang kentinde Çinli çocukluk arkadaşı Jin Zhedian ile dövüş sanatları çalışmış. Jin Zhedian, birkaç gün önce Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler Changquan ve Daoshu kategorilerinde iki altın madalya kazandı.

"Jin ve ben çok iyi arkadaşız çünkü birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz" diyen Akyüz, dövüş sanatları konusunda Çinli arkadaşından çok şey öğrendiğini söyledi.

Akyüz, Bruce Lee'nin Patron Benim ve Ejderin Dönüşü adlı filmleri de dahil olmak üzere çok sayıda Çin yapımı Kung Fu filmi izlediğini belirtti.

"Bruce Lee'nin filmlerinden birçok repliği ezbere söyleyebilirim" diyen Akyüz, filmlerdeki dövüş sanatları hareketlerini evde sürekli taklit ettiğini anlattı.

Akyüz, dövüş sanatlarındaki becerilerini geliştirmek için sık sık geleneksel Çin kültürü üzerine çalışıyor.

"Çin dövüş sanatlarıyla ilgili bazı kitaplar okudum ve bazı Çin enstrümanlarını öğrendim" diyen Akyüz, Çinceyi akıcı şekilde konuşabildiğini söyledi.

Çin'in Beijing, Wuhan, Shijiazhuang ve Xi'an gibi farklı kentlerinde dövüş sanatları müsabakalarına katılan Akyüz, geçtiğimiz birkaç yıl içinde beş dünya şampiyonluğu kazandı. Daha fazla dünya şampiyonluğu kazanma konusunda kendine güvenen Akyüz, dövüş sanatları becerilerini gelecekte de geliştirmeyi hedefliyor.

"Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılmaktan ve dövüş sanatı seven bu kadar çok gençle tanışmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diyen Akyüz, dünyanın dört bir yanındaki gençlerin üniversite oyunları aracılığıyla dövüş sanatlarındaki becerilerini geliştirebileceklerini belirtti.¦