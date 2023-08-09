Türk Sporcu Necati Gül, Dünya Serbest Dalış Kupası'nda Türkiye Rekoru Kırdı

Dünya Serbest Dalış Kupası'nda mücadele eden 19 yaşındaki Türk sporcu Necati Gül, büyükler kategorisinde Sabit Ağrılık Mono-Palet branşında en derine dalan Türk sporcu olarak Türkiye rekorunu 73 metrede 2 dakika 18 saniye ile kırdı.

Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 19 yaşındaki Türk sporcu Necati Gül, yeni bir rekora imza attı. 7 Ağustos'ta Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentinde başlayan ve 6 gün sürecek olan dünya kupasında Gül, Türkiye rekoru kırdı. Genç sporcu, 17 farklı milletten sporcunun da katıldığı Dünya Serbest Dalış Kupası'nın ilk gününde büyükler kategorisinde Sabit Ağrılık Mono-Palet branşında en derine dalan Türk sporcu olarak Türkiye rekorunu 73 metrede 2 dakika 18 saniye ile kırdı. Türkiye Serbest Dalış tarihindeki en genç sporcu olan Gül, bu yarışa ve dünya şampiyonasına yaklaşık 8 aydır hazırlanıyor. Özellikle bu senenin hedefi olan eylül ayında Limassol'da yapılacak 31. AIDA Serbest Dalış Derinlik Dünya Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

"Birkaç rekor denemesi daha yapacağım"

17 farklı milletten sporcunun katıldığı müsabakada olmanın gurur verici olduğunu kaydeden Necati Gül, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Özellikle de yıllardır çalıştığımız ve uğraştığımız şeyleri başarabiliyor olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor" dedi.

Koçları, hocaları ve arkadaşlarıyla birlikte çok fazla antrenman, çok fazla beyin fırtınası yaptığını ifade eden genç sporcu, "Buraya geldiğimizde hedeflerim yaklaşık 3 ila 4 Türkiye rekor denemesi yapmaktı. Yarışmanın ilk günü 7 Ağustos'ta 73 metre değişken ağırlık erkekler mono palet branşında 2 dakika 18 saniyelik bir dalış süresiyle yeni Türkiye rekorunu kırdım. Gerçekten benim için çok gurur verici ve çok mutlu olduğum bir şey. Çünkü Türkiye'deki serbest dalış tarihinde en genç yetişkinler rekoruna sahip olan kişiyim ve bu beni çok fazla motive ediyor. Özellikle Eylül ayında Limasol şehrinde yapılacak Dünya Şampiyonası için beni daha çok motive ediyor. Yarışmada 4 dalış günüm daha olacak. Birkaç rekor denemesi daha yapacağım. Hepsinde başarılı olurum diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

"Umuyorum ülkemizi daha çok gururlandırır ve daha iyi yerlere getiririz"

"Özellikle 2 gün önce kırdığım bu rekor benim ilk derinlik rekorum olduğu için ve bu denli önemli bir rekor olduğu için gerçekten çok mutluyum" diyen Necati Gül, "Yaklaşık 8 aydır özellikle bu iki yarışmaya hazırlanıyoruz. Gerçekten burada farklı ülkelerden, farklı milletlerden, sporcularla birlikte ve özellikle Türkiye'yi temsil ediyor olmak bir Türk sporcu olarak buraya gelmiş olmak beni gerçekten çok mutlu ve gururlu hissettiriyor. 2022'nin Ekim ayından beri İtalya'da antrenmanlarıma son sürat devam ediyorum. ve aynı zamanda Bologna Üniversitesi'nde tam bursluyum. Umuyorum ki bu sene benim ve diğer serbest dalış sporcularının yaptığı gibi gelecek yıllarda da ülkemize daha çok madalya ve başarı getiririz. Özellikle benim hedefim bu sene Limasol kentinde olacak dünya şampiyonasında daha yeni ve daha büyük derecelerle Türkiye rekorları kırmak ve ardından Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen yeni bir dünya rekoru denemesi yapmak. Umuyorum ülkemizi daha çok gururlandırır ve daha iyi yerlere getiririz" açıklamasını yaptı. - ŞARM EL ŞEYH