Türk Sporcu Necati Er Üç Adım Atlamada Gümüş Madalya Kazandı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler üç adım atlamada Türk sporcu Necati Er gümüş madalya kazandı. Altın madalya Çinli sporcu Su Wen'in, bronz madalya ise Huang Huafeng'in oldu.