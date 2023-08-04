Türk Sporcu Necati Er Üç Adım Atlamada Gümüş Madalya Kazandı
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler üç adım atlamada Türk sporcu Necati Er gümüş madalya kazandı. Altın madalya Çinli sporcu Su Wen'in, bronz madalya ise Huang Huafeng'in oldu.
CHENGDU, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler üç adım atlamada Türk sporcu Necati Er (solda) gümüş madalyanın sahibi oldu. Çinli sporcular Su Wen (ortada) altın madalya, Huang Huafeng (sağda) ise bronz madalya almaya hak kazandı, 3 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Cai Xiangxin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Spor