Türk Sporcu Mehmet Demirci Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türk sporcu Mehmet Demirci erkekler Wushu Sanda 52 kilo kategorisi finalinde gümüş madalya kazandı. Endonezyalı Pratama Laksmana Pandu altın madalyanın sahibi olurken, Taylandlı Armen Pangchai ve Ermenistanlı Zhirayr Petrosyan bronz madalya almaya hak kazandı.
CHENGDU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türk sporcu Mehmet Demirci (soldan birinci) erkekler Wushu Sanda 52 kilo kategorisi finalinde gümüş madalya kazandı. Endonezyalı Pratama Laksmana Pandu (soldan ikinci) altın madalyanın sahibi olurken, Taylandlı Armen Pangchai (sağdan ikinci) ve Ermenistanlı Zhirayr Petrosyan bronz madalya almaya hak kazandı, 3 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorji/Xinhua)¦