Türk sporcu Esra Akbulak, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Çin'in Chengdu şehrinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'den Esra Akbulak, kadınlar tekvando +73 kilo kategorisinde bronz madalya elde etti. Altın madalya Çin'den Xu Lei'ye, gümüş madalya İran'dan Anahita Tavakoli'ye ve diğer bronz madalya Çin Taipeisi'nden Ma Ting-hsia'ya gitti.

CHENGDU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'den Esra Akbulak (sağdan ikinci) kadınlar tekvando +73 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı. Altın madalya sahibi ise Çin'den Xu Lei (soldan ikinci) olurken gümüş madalya sahibi İran'dan Anahita Tavakoli (soldan birinci) ve diğer bronz madalyanın sahibi Çin Taipeisi'nden Ma Ting-hsia oldu, 2 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)¦