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Türk Sporcu Berna Tut Gümüş Madalya Kazandı

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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda, kadınlar Wushu Sanda 60 kilo kategorisi finalinde Türk sporcu Berna Tut gümüş madalya kazandı.

CHENGDU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda, kadınlar Wushu Sanda 60 kilo kategorisi finalinde Türk sporcu Berna Tut (soldan birinci) gümüş madalya kazandı. Çinli sporcu Li Zhiqin (soldan ikinci) altın madalyanın sahibi olurken, Kazakistanlı Aigerim Torekhanova (sağdan ikinci) ve İranlı Mohana Rahimi bronz madalya almaya hak kazandı, 3 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorji/Xinhua)¦

Kaynak: Xinhua / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Spor Haberler

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